Atterraggio di emergenza per il volo Firenze-Francoforte (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Firenze, 30 ottobre 2024 – Inconveniente a bordo del volo Firenze-Francoforte partito dall’aeroporto Vespucci di Firenze martedì 29 ottobre. L’aeromobile di Air Dolomiti era decollato da Peretola nel primo pomeriggio verso la Germania ma arrivato sul Nord Italia è stato rilevato del fumo a bordo; secondo un testimone il problema avrebbe riguardato la cabina di pilotaggio. A quel punto il comandante ha chiesto e ottenuto il permesso di effettuare un Atterraggio di emergenza all’aeroporto Catullo di Verona. In pista era stato approntato il protocollo di sicurezza dei vigili del fuoco; i passeggeri sono stati evacuati con ordine e nessuno ha riportato conseguenze. Lanazione.it - Atterraggio di emergenza per il volo Firenze-Francoforte Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024), 30 ottobre 2024 – Inconveniente a bordo delpartito dall’aeroporto Vespucci dimartedì 29 ottobre. L’aeromobile di Air Dolomiti era decollato da Peretola nel primo pomeriggio verso la Germania ma arrivato sul Nord Italia è stato rilevato del fumo a bordo; secondo un testimone il problema avrebbe riguardato la cabina di pilotaggio. A quel punto il comandante ha chiesto e ottenuto il permesso di effettuare undiall’aeroporto Catullo di Verona. In pista era stato approntato il protocollo di sicurezza dei vigili del fuoco; i passeggeri sono stati evacuati con ordine e nessuno ha riportato conseguenze.

L'aereo di Air Dolomiti di martedì 29 ottobre costretto ad atterrare a Verona per del fumo rilevato nella cabina di pilotaggio

Atterraggio d'emergenza all'aeroporto Catullo per un volo della Air Dolomiti proveniente da Francoforte e diretto a Firenze.

Un aereo di Turkish Airlines in volo da Seattle, Stati Uniti, a Istanbul ha effettuato un atterraggio di emergenza a New York dopo che il comandante ha perso la vita inseguito a un malore.

Un pilota della Turkish Airlines è morto dopo aver avuto un collasso in volo, costringendo la compagnia aerea nazionale turca ad effettuare un atterraggio d'emergenza a New York. Lo ha annunciato ...