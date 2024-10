Attenzione alla colla per la unghie finte, l’allarme di una mamma: “Ha ustionato la pelle di mia figlia” (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Una mamma americana ha raccontato la disavventura della figlia undicenne, ustionatasi per colpa di una goccia di colla caduta sul calzino. Gli esperti: preferire unghie adesive e contattare subito il medico in caso di eruzioni cutanee e ferite dolorose. Fanpage.it - Attenzione alla colla per la unghie finte, l’allarme di una mamma: “Ha ustionato la pelle di mia figlia” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Unaamericana ha raccontato la disavventura della figlia undicenne, ustionatasi per colpa di una goccia dicaduta sul calzino. Gli esperti: preferireadesive e contattare subito il medico in caso di eruzioni cutanee e ferite dolorose.

