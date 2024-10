Lettera43.it - Zelensky ha chiesto agli alleati occidentali la fornitura di missili Tomahawk

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) In uno dei punti segreti del “piano della vittoria” presentato ai Paesie poi al parlamento di Kyiv, Volodymyrhadi fornire all’Ucraina ida crociera a lungo raggio. Lo scrive il New York Times, citando un alto funzionario americano. Missile(Getty Images).La richiesta deiera riportata nell’allegato segreto “Contenimento” Invito ad entrare nella Nato, rimozione dei limiti sulle armi, deterrenza non nucleare, potenziale economico strategico e prospettive post-guerra. Sono i cinque punti del piano presentato da. Il funzionario statunitense ha spiegato al Nyt che la richiesta diera riportata nell’allegato segreto del piano noto come “Contenimento”. Si tratta di razzi dalla gittata di oltre 2.