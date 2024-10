Usa, Steve Bannon esce dal carcere e lancia un avvertimento sulle elezioni: «La battaglia legale dopo il voto potrebbe durare mesi» (Di martedì 29 ottobre 2024) Steve Bannon è uscito dal carcere. L’ex stratega di Donald Trump, ritenuto uno dei principali ideologi dei partiti sovranisti e di estrema destra di tutto il mondo, ha finito di scontare la sua pena di quattro mesi per oltraggio al Congresso nell’indagine sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. «Non sono distrutto, sono più forte», ha detto Bannon poco dopo essere stato rilasciato da una prigione di Danbury, Connecticut. Steve Bannon è finito in prigione per non essersi presentato a testimoniare davanti alla commissione della Camera che indagava sull’assalto al Campidoglio, dove venne contestato il risultato delle elezioni presidenziali del 2020. Inoltre, l’ex stratega di Trump non aveva permesso l’accesso ai documenti richiesti dalla stessa commissione. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di martedì 29 ottobre 2024)è uscito dal. L’ex stratega di Donald Trump, ritenuto uno dei principali ideologi dei partiti sovranisti e di estrema destra di tutto il mondo, ha finito di scontare la sua pena di quattroper oltraggio al Congresso nell’indagine sull’assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. «Non sono distrutto, sono più forte», ha dettopocoessere stato rilasciato da una prigione di Danbury, Connecticut.è finito in prigione per non essersi presentato a testimoniare davanti alla commissione della Camera che indagava sull’assalto al Campidoglio, dove venne contestato il risultato dellepresidenziali del 2020. Inoltre, l’ex stratega di Trump non aveva permesso l’accesso ai documenti richiesti dalla stessa commissione.

