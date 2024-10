Metropolitanmagazine.it - Totti e Noemi Bocchi Bocchi dopo lo scoop, le foto di ‘Chi’ smentiscono la presunta liason con Marialuisa Jacobelli

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il numero di Chi in edicola domani pubblica le immagini esclusive e il racconto della vacanza a Miami (con torneo di padel incluso) dicon la sua compagna, partiti subitola diffusione degli scatti del settimanale Gente. E le immagini testimoniano che i rumors dellarelazione connon hanno scalfito la coppia. Negli scatti esclusivi, infatti, i due appaiono sorridenti e sereni. Ospiti dell’EA7 World Legend Padel Tour, organizzato da Alessandro Moggi con la sua Gea a Miami,sono stati sempre uniti, e hanno persino posato insieme per uno scatto esclusivo. Chi era presente alla tappa del tour che vede campioni di calcio e altri sport sfidarsi a padel in uno dei circuiti più importanti del mondo, non ha avuto dubbi: “Fra di loro c’era un’intesa evidente, senza sbavature”.