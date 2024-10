Ilprimatonazionale.it - Tosa condannato per le diffamazioni su Mario Vattani: odiare ti costa…

Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Roma, 29 ott – Il Tribunale di Genova hail giornalista Lorenzo– direttore di Next quotidiano – per aver diffamato l’ambasciatore, attuale Commissario generale per l’Italia a Expo 2025. I fatti risalivano al 2021, quandofu designato ambasciatore d’Italia a Singapore epromosse sul sito “change.org” una petizione per revocare la sua nomina: nella petizione si faceva riferimento a presunte “condotte violente”, relative a fatti risalenti al 1989, per le quali però il diplomatico era stato già assolto “per non aver commesso il fatto”.ti costa “Un chiaro esempio di travisamento e manipolazione di uno specifico fatto storico”. La sentenza conferma il provvedimento emesso in sede cautelare dal Tribunale di Genova, che, già nel 2021, aveva ordinato adi rimuovere la petizione.