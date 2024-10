Zonawrestling.net - TNA Bound for Glory 2024 – Review

(Di martedì 29 ottobre 2024) Buongiorno a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovaqui sulle nostre pagine. Quest’oggi è il momento della Total Nonstop Action e del suo più importante evento annuale:for. Buona lettura a tutti. I i ONE ON ONE MATCH Mike Bailey (c) vs El Hijo del Vikingo for the TNA X Division Championship (14:55) Sfida inedita tra due che rispettano nel vero senso del termine il nome della categoria, soprattutto apertura in stile considerando quanto storicamente ci tenga la TNA a dare inizio ai suoi eventi in PPV attraverso contese valido per il noto titolo X-Division.