Gaeta.it - The World in Florence: la quarta edizione dedicata a turismo, cultura e sostenibilità

Si svolgerà a Firenze dall'11 al 13 novembre ladi "Thein", un festival che approfondisce tematiche di, patrimoniole e. L'evento è organizzato dalla Fondazione Romualdo Del Bianco in collaborazione con Life Beyond Tourism – Travel to Dialogue. Quest'anno il festival assume una particolare rilevanza, festeggiando i 35 anni di attività della fondazione e rappresentando il 55° evento annuale della stessa. Si tratta di un'importante occasione di incontro, scambio e riflessione su come i diversi popoli possono convivere e interagire in modo pacifico. Inaugurazione e programma diversificato L'inaugurazione è prevista per lunedì 11 novembre alle 17:00, e il programma è ricco di eventi stimolanti per coinvolgere il pubblico.