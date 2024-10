Tempestività di intervento in caso di infarto, un ospedale messinese tra i migliori in Italia (Di martedì 29 ottobre 2024) C'è anche un ospedale messinese tra i migliori in Italia sulla Tempestività di cure nei pazienti in caso di infarto. Si tratta del "Barone Romeo" di Patti, premiato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nel rapporto che monitora l'assistenza ospedaliera nel 2023. Il report ha Messinatoday.it - Tempestività di intervento in caso di infarto, un ospedale messinese tra i migliori in Italia Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) C'è anche untra iinsulladi cure nei pazienti indi. Si tratta del "Barone Romeo" di Patti, premiato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali nel rapporto che monitora l'assistenza ospedaliera nel 2023. Il report ha

