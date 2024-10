Gaeta.it - Svolta positiva per i circoli nautici: esclusi dalla direttiva Bolkestein

La recente decisione delle commissioni Giustizia e Finanze della Camera ha sollevato un'ondata di ottimismo tra ie le associazioni sportive della Campania. Infatti, durante la discussione per la conversione in legge del decreto Salva infrazioni, è emersa la volontà di salvaguardare queste importanti realtà, che altrimenti sarebbero state seriamente compromesse da una prima interpretazione della. Una notizia che guarda al futuro con rinnovato vigore e che rappresenta un passo significativo per la tutela delle attività sportive legate al mare. La reazione deicampani Gianluigi Ascione, presidente dell'associazionedella Campania, non ha nascosto la sua soddisfazione per l'esito della seduta.