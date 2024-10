Spari nella sala scommesse: bandito esplode colpo di pistola, poi la fuga con 18mila euro (Di martedì 29 ottobre 2024) pistola in pugno - e volto coperto - hanno assaltato la sala scommesse, in zona Fonte Nuova. Poi uno dei malviventi sparò un colpo - senza ferire nessuno - prima di fuggire a bordo di uno scooter con il bottino di circa 18mila euro. Un episodio, questo, avvenuto il 15 dicembre 2023. I carabinieri Romatoday.it - Spari nella sala scommesse: bandito esplode colpo di pistola, poi la fuga con 18mila euro Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024)in pugno - e volto coperto - hanno assaltato la, in zona Fonte Nuova. Poi uno dei malviventi sparò un- senza ferire nessuno - prima di fuggire a bordo di uno scooter con il bottino di circa. Un episodio, questo, avvenuto il 15 dicembre 2023. I carabinieri

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rapina alla sala scommesse - un dipendente tra i 5 arrestati : soldi e droga per la “soffiata”

(Fanpage.it)

Sottoposti a fermo i presunti rapinatori e il "basista" del raid avvenuto nella Goldbet di Castel Volturno (Caserta) il 1 settembre; arrestato anche l'uomo che custodiva la pistola.Continua a leggere

Legnano - pistola in pugno rapina la sala scommesse sul Sempione

(Ilgiorno.it)

Legnano (Milano), 11 ottobre 2024 - Un uomo, volto travisato e pistola in pugno – vera o falsa non è ancora dato sapere – ha fatto irruzione in una sala scommesse lungo il Sempione a Legnano riuscendo a sottrarre duemila euro, l'incasso della ...

Colpi di pistola nella sala scommesse a Roma, i banditi presi dai carabinieri

(ilmessaggero.it)

Fu una rapina che fece scalpore quella del 15 dicembre 2023 nella sala scommesse di Fonte Nuova. Due banditi armati ed incappucciati presero in ostaggio i presenti. Se non fosse bastato uno dei ...

Spari nella sala scommesse: bandito esplode colpo di pistola, poi la fuga con 18mila euro

(romatoday.it)

Il colpo è avvenuto lo scorso dicembre in zona Fonte Nuova. Quattro le persone arrestate dai carabinieri. Uno degli indagati è ancora da identificare. I malviventi usufruirono del supporto di complici ...

Rapinatore fa irruzione nella sala scommesse: pistola contro il cassiere, rubati tutti i soldi

(milanotoday.it)

Rapina martedì sera in una sala scommesse di via Sempione a Legnano, svaligiata da un bandito solitario che poco dopo le 21 ha fatto ingresso nel locale con un'arma in pugno e il passamontagna a ...

Trovati minorenni in sala scommesse a Roma, sequestrata

(msn.com)

(ANSA) - ROMA, 25 GIU - Sequestrata dalla polizia una sala scommesse a Roma. Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa sono intervenuti in un esercizio di raccolta scommesse, nella zona di ...