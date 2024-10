Roma aggrediti tre operatori Ama durante la raccolta rifiuti

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 – “Questa mattina si è verificata l’ennesima aggressione contro il personale dell’AMA. Tredell’azienda municipalizzata, mentre effettuavano ladella carta, hanno subito una violenta aggressione fisica, due di loro sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche”. A darne notizia è la FP Cgile Lazio in un comunicato stampa. “Quanto accaduto è inaccettabile- si legge nel comunicato -. Non possono essere le lavoratrici e i lavoratori che ogni giorno, tra mille difficoltà, operano per il bene della città a pagare le conseguenze dell’esasperazione e della frustrazione delle persone per qualità dei servizi pubblici. Nell’esprimere la nostra vicinanza e solidarietà ai lavoratori chiediamo all’azienda un cambio di passo. È ora di superare la stagione del sospetto sull’operato del proprio personale.