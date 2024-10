Radiato dall'albo, continua a fare l'avvocato ai danni di una persona disabile: denunciato (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Verbania hanno denunciato un avvocato per usurpazione di funzioni pubbliche, truffa aggravata e appropriazione indebita.I fattiI fatti risalgono al periodo tra aprile e ottobre 2023 quando il Novaratoday.it - Radiato dall'albo, continua a fare l'avvocato ai danni di una persona disabile: denunciato Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri della sezione di Polizia giudiziaria della Procura della Repubblica di Verbania hannounper usurpazione di funzioni pubbliche, truffa aggravata e appropriazione indebita.I fattiI fatti risalgono al periodo tra aprile e ottobre 2023 quando il

