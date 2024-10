Oasport.it - Quanti punti perde Sinner a Parigi-Bercy? Il margine su Alcaraz si ridurrà

(Di martedì 29 ottobre 2024) Janniknon prenderà parte al Rolex Paris Masters 2024 di tennis, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso a, in Francia: l’azzurro a causa di un virus non scenderà in campo sul veloce indoor transalpino e tornerà a giocare direttamente alle ATP Finals, in programma a Torino dal 10 al 17 novembre. L’azzurro, dunque, dovrà rinunciare ai 90incamerati per gli ottavi raggiunti lo scorso anno e scenderà da quota 11420 a quota 11330., ovviamente, resterà ampiamente il numero 1 del mondo, ma vedrà inevitabilmente ridursi il proprio vantaggio nei confronti del più immediato inseguitore.