Puff Daddy e la violenza su un bambino di 10 anni Gli disse | Alle volte devi fare delle cose che non vuoi fare

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di martedì 29 ottobre 2024) «che non», sarebbero queste le parole sussurrate da Sean Combs, in arte, per gli amici Diddy, ad undi 10prima di costringerlo a praticargli del sesso orale. Un giudice federale ha imposto a funzionari e avvocati, specie per quanto riguarda la procedura penale nei confronti del rapper, di non parlare con i media, ma giornalmente dagli Stati Uniti, dove Diddy è incarcerato in attesa del processo che si svolgerà a maggio, emergono storie a dir poco inquietanti. Sono storie contenute nel fascicolo depositato in tribunale dall’avvocato Tony Buzbee, protagonista di una call to action dalla quale sono emerse ben 120 denunce contro