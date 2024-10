“Per un mese ho vissuto in un cantiere in costruzione al Giambellino, usando sacchi di cemento vuoti per chiudere le finestre e un’asse come porta”: la confessione di Al Bano (Di martedì 29 ottobre 2024) Al Bano ha rischiato di diventare consuocero dell’iconica popstar Madonna. A raccontarlo è il cantante, proprio nel giorno in cui esce per Mondadori Il sole dentro, la sua autobiografia. Nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera surfa tra i ricordi, tra vita privata, il trasferimento a Milano per cercare di fare fortuna e gli incontri indimenticabili (da Papa Francesco a Putin, fino a Madre Teresa di Calcutta, madrina di battesimo di sua figlia Cristel). Ma tra gli aneddoti più sorprendenti c’è appunto quello che riguarda la figlia Jasmine, avuta con la compagna Loredana Lecciso. Quando la giornalista gli fa notare che la sua Puglia oggi è un brand ed è frequentata da star del calibro di Helen Mirren e Madonna, ecco la rivelazione inattesa: “Ah, sa che ho rischiato di diventare consuocero di Madonna?”, la butta lì il leone di Cellino San Marco. Ilfattoquotidiano.it - “Per un mese ho vissuto in un cantiere in costruzione al Giambellino, usando sacchi di cemento vuoti per chiudere le finestre e un’asse come porta”: la confessione di Al Bano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Alha rischiato di diventare consuocero dell’iconica popstar Madonna. A raccontarlo è il cantante, proprio nel giorno in cui esce per Mondadori Il sole dentro, la sua autobiografia. Nella lunga intervista concessa al Corriere della Sera surfa tra i ricordi, tra vita privata, il trasferimento a Milano per cercare di fare fortuna e gli incontri indimenticabili (da Papa Francesco a Putin, fino a Madre Teresa di Calcutta, madrina di battesimo di sua figlia Cristel). Ma tra gli aneddoti più sorprendenti c’è appunto quello che riguarda la figlia Jasmine, avuta con la compagna Loredana Lecciso. Quando la giornalista gli fa notare che la sua Puglia oggi è un brand ed è frequentata da star del calibro di Helen Mirren e Madonna, ecco la rivelazione inattesa: “Ah, sa che ho rischiato di diventare consuocero di Madonna?”, la butta lì il leone di Cellino San Marco.

