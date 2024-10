Parigi-Bercy, debacle azzurra: tutti i tennisti tricolori eliminati (Di martedì 29 ottobre 2024) Parigi, 29 ottobre 2024 – debacle azzurra a Parigi. Nella giornata in cui Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal torneo, dovuto a un virus (leggi qui), dal Masters 1000 di Parigi-Bercy, tutti gli italiani in tabellone sono stati eliminati al primo turno del torneo. Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono stati sconfitti rispettivamente da Jan-Lennard Struff, Alexei Popyrin e Holger Rune. Flavio Cobolli invece, che avrebbe dovuto affrontare oggi Richard Gasquet, si è ritirato a causa di un problema alla spalla. Apre la giornata nera degli azzurri Lorenzo Musetti, che scende in campo da favorito contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Il match però è più complicato del previsto e il toscano viene battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Ora Struff sfiderà al prossimo turno il francese Arthur Fils. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 –. Nella giornata in cui Jannik Sinner ha annunciato il ritiro dal torneo, dovuto a un virus (leggi qui), dal Masters 1000 digli italiani in tabellone sono statial primo turno del torneo. Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi sono stati sconfitti rispettivamente da Jan-Lennard Struff, Alexei Popyrin e Holger Rune. Flavio Cobolli invece, che avrebbe dovuto affrontare oggi Richard Gasquet, si è ritirato a causa di un problema alla spalla. Apre la giornata nera degli azzurri Lorenzo Musetti, che scende in campo da favorito contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Il match però è più complicato del previsto e il toscano viene battuto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. Ora Struff sfiderà al prossimo turno il francese Arthur Fils.

