Calciomercato.it - Pallone d’Oro a Rodri, la reazione social di Vinicius e Ancelotti diventa virale

(Di martedì 29 ottobre 2024) La vittoria didelalimenta le polemiche con il Real Madrid che ha disertato la premiazione: le stoccate diPrevisioni delle ultime ore confermate, questa volta nessuna sorpresa:ha vinto il2024, superando il favorito numero uno fino a ieri,, ladi(LaPresse) – Calciomercato.itIl brasiliano sembrava destinato a trionfare dopo aver trascinato il Real Madrid a vincere la Champions League (segnando anche in finale) e la Liga spagnola. Questa mattina, invece, la doccia gelata con la società spagnola che viene a conoscenza che l’ambito riconoscimento non sarebbe andato al brasiliano e per protesta decide di disertare la cerimonia di Parigi.