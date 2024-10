Oslo, tram deraglia e sfonda la vetrina di un negozio: il video (Di martedì 29 ottobre 2024) È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel centro di Oslo, in Norvegia, dove un tram è deragliato ed è piombato su un negozio di iPhone e computer. Le immagini sui media norvegesi mostrano che la prima carrozza del tram ha sfondato la vetrina del negozio. A bordo del mezzo pubblico c’erano circa 20 persone quando è deragliato all’altezza di un incrocio su Storgata, una delle arterie principali della capitale norvegese, vicino alla stazione ferroviaria di Oslo. Tra i feriti c’è il conducente del tram. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. L’edificio di quattro piani in cui al pian terreno si trova il negozio contro cui si è schiantato il tram è stato evacuato per verificare l’eventuale presenza di danni strutturali. Lapresse.it - Oslo, tram deraglia e sfonda la vetrina di un negozio: il video Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 29 ottobre 2024) È di quattro feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel centro di, in Norvegia, dove unto ed è piombato su undi iPhone e computer. Le immagini sui media norvegesi mostrano che la prima carrozza delhato ladel. A bordo del mezzo pubblico c’erano circa 20 persone quando èto all’altezza di un incrocio su Storgata, una delle arterie principali della capitale norvegese, vicino alla stazione ferroviaria di. Tra i feriti c’è il conducente del. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente. L’edificio di quattro piani in cui al pian terreno si trova ilcontro cui si è schiantato ilè stato evacuato per verificare l’eventuale presenza di danni strutturali.

