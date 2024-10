Omicidio Piacenza, accusato il fidanzato della 13enne morta: spunta un video con botte e insulti alla vittima (Di martedì 29 ottobre 2024) Un video e alcune foto su un'aggressione in strada aggraverebbero la posizione dell'ex fidanzato della 13enne morta a Piacenza, fermato per Omicidio Notizie.virgilio.it - Omicidio Piacenza, accusato il fidanzato della 13enne morta: spunta un video con botte e insulti alla vittima Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Une alcune foto su un'aggressione in strada aggraverebbero la posizione dell'ex, fermato per

Piacenza, il fidanzato di Aurora fermato per omicidio. Lui nega: “Si è gettata nel vuoto da sola”

Svolta nella vicenda della ragazzina di 13 anni precipitata dal 7° piano. L’autopsia: un trauma alla testa non compatibile con la caduta ...

Il caso della 13enne morta cadendo da un terrazzo per cui è indagato l’ex fidanzato

Lui ha 15 anni, è accusato di omicidio volontario ed è stato messo in custodia cautelare in un carcere minorile ...

Piacenza, per la morte di Aurora fermato l’ex fidanzato. Spunta un video con le prove delle violenze passate

PIACENZA — Da indagato a fermato per omicidio volontario. Il quindicenne M.C.S è formalmente accusato di aver ucciso l’ex fidanzata Aurora Tila. La tredicenne era precipitata venerdì scorso dal terraz ...

Aurora "caduta" dal balcone e il fidanzato indagato, spunta una testimone: "Lui la strattonava"

La 13enne è morta precipitando dall'ottavo piano del palazzo in cui abitava, ma per gli inquirenti non si tratterebbe di un incidente. Indagato per omicidio volontario il fidanzatino, sul quale spunta ...