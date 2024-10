Lapresse.it - Napoli, straniero aggredito da gruppo di giovani a Castellammare

(Di martedì 29 ottobre 2024) Circondato da undie picchiato violentemente con pugni e calci. Vittima un giovane di origini bengalesi, teatro dell’aggressione la cassa armonica sul lungomare didi Stabia, in provincia di. Le fasi della violenta aggressione sono state riprese da numerosi video che hanno trovato rapida diffusione sui social network. Nei video si vede ildiche sotto la cassa armonica circonda la vittima, picchiandola a calci e pugni, mentre appena al di fuori dell’area transennata decine di persone, molte delle quali, assistono al pestaggio senza intervenire, anzi alcuni sono impegnati a registrare video con gli smartphone. Sull’accaduto sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine. Il giovaneha fatto ricorso alle cure in ospedale.