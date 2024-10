Monica Marchioni: "Mio figlio ha ucciso mio marito, ma lui è ancora con me, ci sono segnali e testimonianze" (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa più grande storia d’amore – quella tra una madre e suo figlio – spazzata via nel modo più brusco possibile insieme all’armonia di vita familiare costruita negli anni. È questo l’incubo in cui Monica Marchioni è precipitata la notte del Bolognatoday.it - Monica Marchioni: "Mio figlio ha ucciso mio marito, ma lui è ancora con me, ci sono segnali e testimonianze" Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYLa più grande storia d’amore – quella tra una madre e suo– spazzata via nel modo più brusco possibile insieme all’armonia di vita familiare costruita negli anni. È questo l’incubo in cuiè precipitata la notte del

Era la sera del 15 aprile 2021 quando Loreno “Lollo” Grimandi morì dopo aver mangiato un piatto di penne al salmone cui il figlio della compagna, Alessandro Leon Asoli, aveva aggiunto un potente veleno, il nitrito di sodio. L’uomo morì pochi minuti ...

Tre anni fa Alessandro Leon ha ucciso il patrigno e ha tentato di uccidere la madre con un piatto di penne al salmone avvelenate. Oggi la donna torna con la mente alla notte degli orrori. La racconta qui e nel suo primo libro, dove ipotizza: «Negli ...

Non solo i passaggi di quella maledetta sera in cui la coppia è stata avvelenata da Alessandro Leon, ma anche del "dopo". La vita che va avanti in qualche modo. solitudine. Il dolore. Monica si raccon ...

Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Pubblicità e co ...

Nel 2021 Alessandro avvelenò patrigno e madre con un piatto di pasta. La donna: "Sono una miracolata, non dimentico i suoi occhi disumani" ...

L'orrore di un figlio che hai curato, per cui ti sei disperata, per cui hai dato la tua vita, che decide un giorno di avvelenare te e il tuo secondo marito che l'ha cresciuto come se fosse una sua cre ...