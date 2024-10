Terzotemponapoli.com - Milan-Napoli, sfida Fofana-Anguissa a centrocampo

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di martedì 29 ottobre 2024)tra poche ore andrà in scena a San Siro. Il focus di Sportmediaset si sposta a. Tra i tanti interpreti spuntanoed. Stasera sarà anchetra questi due giganti divsUno si sta ambientando velocemente, l’altro sta tornando a livelli tricolore. Il big match di San Siro tra, tra una polemica e una frecciatina fuori dal campo, si avvicina. Mentre tutti si aspettano e si augurano uno spettacolo simil Derby d’Italia almeno per numero di gol, occasioni ed emozioni (ed errori), ci sono diversi protagonisti che dovranno garantire l’esatto contrario. Youssoufe André-Frank Zambosono gli uomini chiamati a dare equilibrio a. Dovranno sacrificarsi in fase difensiva ma senza far mancare il proprio appoggio nelle azioni d’attacco.