Migliaia di giocattoli pericolosi e cibo scaduto in vendita sugli scaffali: sequestri e multe (Di martedì 29 ottobre 2024) Mille prodotti alimentari scaduti e 18mila articoli vari tra i quali giocattoli sono i sequestri fatti dalla Guardia di Finanza di Latina, perché potenzialmente pericolosi per la salute. I controlli sono scattati in vari negozi per la tutela del consumatore. Fanpage.it - Migliaia di giocattoli pericolosi e cibo scaduto in vendita sugli scaffali: sequestri e multe Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Mille prodotti alimentari scaduti e 18mila articoli vari tra i qualisono ifatti dalla Guardia di Finanza di Latina, perché potenzialmenteper la salute. I controlli sono scattati in vari negozi per la tutela del consumatore.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:discaduto in vendita sugli scaffali: sequestri e multe; Palloncini, aquiloni e action figures: bloccati in doganadi; Bambini soffocati dal, cosa fare in caso di emergenza: la manovra salvavita; Biscotto nelle vie aeree, salvo bimbo. Il decalogo anti soffocamento; Articoli sanitari epotenzialmente: il maxi-sequestro; Sequestratidiscaduto sugli scaffali, comminate multe.; Leggi >>>

Migliaia di giocattoli pericolosi e cibo scaduto in vendita sugli scaffali: sequestri e multe

(fanpage.it)

Mille prodotti alimentari scaduti e 18mila articoli vari tra i quali giocattoli sono i sequestri fatti dalla Guardia di Finanza di Latina, perché potenzialmente ...

Cibi scaduti e giocattoli pericolosi, maxi sequestro in due negozi di Latina

(msn.com)

Controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina per la tutela del mercato e la sicurezza dei prodotti. I finanzieri hanno eseguito controlli specifici presso ...

Non è uno scherzetto: 80mila giocattoli di Halloween per bambini sequestrati a Milano e in Brianza

(msn.com)

L’intervento della Polizia locale esteso a Concorezzo e Brugherio: all’interno di due maxi capannoni erano custoditi pupazzi, babbi natale e maschere di Halloween potenzialmente pericolose pur dotati ...

Giocattoli senza marchio CE: 60.000 prodotti pericolosi per i più piccoli ritirati dal mercato

(ilgiorno.it)

trovando esposti per la vendita al pubblico o stoccati nei magazzini circa 59mila giocattoli (peluche, bambole, cerchietti, trombette, portachiavi, adesivi lucidi, penne, perline colorate ...