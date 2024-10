Mentana sfora con il suo speciale per le elezioni in Liguria e lancia una ‘frecciatina’: “Su questo studio aleggia un’accusa di incontinenza” (Di martedì 29 ottobre 2024) Le elezioni, di importanza variabile, sono da tempo sinonimo di “Maratona Mentana“. Per la sfida elettorale in Liguria, decisa dopo ore con una manciata di voti e la vittoria dell’esponente di centrodestra Marco Bucci, La7 dalle 14.30 alle 19.53 ha affidato il racconto a Enrico Mentana. Inviati, ospiti, proiezioni e dati reali: davanti allo schermo per oltre cinque ore si sono sintonizzati ben 641.000 spettatori con il 5,8% di share. E nello speciale del “TgLa7” non poteva mancare l’ironia del suo direttore che nel corso della lunga maratona ha lanciato una frecciatina alla collega Lilli Gruber. Ilfattoquotidiano.it - Mentana sfora con il suo speciale per le elezioni in Liguria e lancia una ‘frecciatina’: “Su questo studio aleggia un’accusa di incontinenza” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le, di importanza variabile, sono da tempo sinonimo di “Maratona“. Per la sfida elettorale in, decisa dopo ore con una manciata di voti e la vittoria dell’esponente di centrodestra Marco Bucci, La7 dalle 14.30 alle 19.53 ha affidato il racconto a Enrico. Inviati, ospiti, proiezioni e dati reali: davanti allo schermo per oltre cinque ore si sono sintonizzati ben 641.000 spettatori con il 5,8% di share. E nellodel “TgLa7” non poteva mancare l’ironia del suo direttore che nel corso della lunga maratona hato una frecciatina alla collega Lilli Gruber.

Elezioni Liguria - Salvini : “I cittadini hanno scelto bene - contro tutto e tutti”

ROMA – “Se fosse confermato contro tutti e contro tutti i liguri hanno scelto bene”. Così il vice premier Matteo Salvini (foto), leader della Lega, a ‘4 di Sera’ su Rete 4, commentando i risultati quasi definitivi delle regionali in Liguria che ...

Elezioni Liguria - Orlando : “Si può fare altrove ciò che non è riuscito qui”

ROMA – “Ci sono le condizioni per proseguire una battaglia e per realizzare nelle prossime elezioni amministrative ciò che non è riuscito in questa battaglia regionale. Le forze di centrosinistra hanno collaborato in modo corretto e leale, le ...

Liguria, Mentana "sfora" con il suo speciale: "Altrimenti rischiavamo il linciaggio"

Lo Speciale TgLa7 sulle elezioni regionali in Liguria è cominciato alle 14.30, prima della chiusura delle urne ed è proseguito tutto il pomeriggio. Il termine era previsto alle 18.30, quando, come ...

Mentana e la frecciata alla Gruber durante la maratona: “Siamo stati bravissimi, nonostante l’accusa di incontinenza”

Mentana scherza e lancia una frecciata alla Gruber durante la lunga maratona: "Su questo studio aleggia l'accusa di incontinenza. Non ci siamo mai alzati, siamo stati bravissimi" ...

Enrico Mentana, bufera social dopo lo speciale sulla strage del 7 ottobre: “Basta questo per cambiare canale”

O, almeno, è questa l’accusa che dai social si alza contro conduttori e giornalisti come Enrico Mentana. Ed è proprio il suo speciale a finire nel mirino di violente critiche su X. Quelli che seguono ...

Fiorello: “Mentana sfora così tanto per superare l’otto e mezzo e arrivare al Nove”

E nella terzultima puntata Fiorello non si lascia scappare l’occasione di tornare sul caso Mentana-Gruber ... un'immancabile battutina: "Mentana vuole sforare così tanto da superare l'8 ...