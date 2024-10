Mattarella visita la mostra “Guercino e i Ludovisi a Roma” (Di martedì 29 ottobre 2024) Roma (ITALPRESS) – ll Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato in anteprima la mostra “Guercino e i Ludovisi a Roma. Il trionfo della pittura”, allestita alle Scuderie del Quirinale, dedicata alla figura di Giovanni Francesco Barbieri, detto Guercino e al periodo del papato Ludovisi a Roma. Il Capo dello Stato ha visionato l’esposizione che vede la presenza di 121 opere, dopo aver ascoltato l’indirizzo di saluto di Mario De Simoni, Direttore generale delle Scuderie del Quirinale e l’intervento di Alessandro Zuccari, membro della Commissione scientifica delle Scuderie. Ad illustrare il percorso espositivo al Presidente Mattarella sono state Raffaella Morselli e Caterina Volpi, curatrici della mostra. mgg/gtr (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Mattarella visita la mostra “Guercino e i Ludovisi a Roma” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)(ITALPRESS) – ll Presidente della Repubblica, Sergio, hato in anteprima lae i. Il trionfo della pittura”, allestita alle Scuderie del Quirinale, dedicata alla figura di Giovanni Francesco Barbieri, dettoe al periodo del papato. Il Capo dello Stato ha visionato l’esposizione che vede la presenza di 121 opere, dopo aver ascoltato l’indirizzo di saluto di Mario De Simoni, Direttore generale delle Scuderie del Quirinale e l’intervento di Alessandro Zuccari, membro della Commissione scientifica delle Scuderie. Ad illustrare il percorso espositivo al Presidentesono state Raffaella Morselli e Caterina Volpi, curatrici della. mgg/gtr (Fonte video: Quirinale) Unlimited News - Notizie dal mondo

Mattarella visita la mostra “Guercino e i Ludovisi a Roma”

ROMA (ITALPRESS) – ll Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha visitato in anteprima la mostra “Guercino e i Ludovisi a Roma. Il trionfo della pittura”, allestita alle Scuderie del Quirinale ...

In occasione della mostra e in via del tutto eccezionale, sarà possibile visitare alcune sale del Casino di Villa Ludovisi, tra le quali quella con la celebre Aurora di Guercino. Le visite sono in ...

