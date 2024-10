Davidemaggio.it - Maratona Berlinguer su Rete 4 per le Elezioni Americane

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Su4 è in arrivo latelevisiva di Bianca. In occasione dellePresidenziali, martedì 5 novembre l’appuntamento con E’ Sempre Cartabianca andrà avanti per tutta la notte fino alle 6 di mattina. Un lungo speciale, in diretta dalle 21.25, con ospiti, collegamenti e servizi dedicati alla sfida tra Donald Trump e Kamala Harris che segnerà il destino dell’America e non solo. Un impegno non indifferente, che ha portato Mediaset alla decisione di fermare per un turno il raddoppio domenicale della. Il 3 novembre, al suo posto, viene richiamato Giuseppe Brindisi con Zona Bianca. E’ Sempre Cartabianca di Domenica tornerà il 10 novembre e terminerà la settimana successiva (domenica 17 novembre) con la quarta e ultima puntata prevista.su4 per leDavide Maggio.