Maltrattamenti in casa di riposo a Salerno: anziani nudi legati alla sedia a rotelle. Dieci indagati (Di marted√¨ 29 ottobre 2024) Salerno, 29 ottobre 2024 - anziani legati alla sedia a rotelle o al letto con stracci e vecchi maglioni, costretti a dormire su materassi intrisi di urina, nudi e senza riscaldamento. √ą quello che accadeva in una casa di riposo di Salerno, dove Dieci¬†persone sono indagate per sequestro di persona e Maltrattamenti. Reati, in alcuni casi, aggravati dall'aver commesso i fatti a danno di persone disabili. ‚ÄúFatti - si legge in una nota della procura di Salerno - che si sarebbero verificati nella struttura residenziale Istituto Europeo della Terza Et√†‚ÄĚ. Agli arresti domiciliari Sante Sica, il ‚Äúdominus‚ÄĚ della Rsa.¬† Dieci misure cautelari Oggi i carabinieri hanno notificato le Dieci ordinanze con le misure cautelari, tra arresti domiciliari, obbligo di firma e divieto di esercitare la propria professione. Quotidiano.net - Maltrattamenti in casa di riposo a Salerno: anziani nudi legati alla sedia a rotelle. Dieci indagati Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di marted√¨ 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 -o al letto con stracci e vecchi maglioni, costretti a dormire su materassi intrisi di urina,e senza riscaldamento. √ą quello che accadeva in unadidi, dove¬†persone sono indagate per sequestro di persona e. Reati, in alcuni casi, aggravati dall'aver commesso i fatti a danno di persone disabili. ‚ÄúFatti - si legge in una nota della procura di- che si sarebbero verificati nella struttura residenziale Istituto Europeo della Terza Et√†‚ÄĚ. Agli arresti domiciliari Sante Sica, il ‚Äúdominus‚ÄĚ della Rsa.¬†misure cautelari Oggi i carabinieri hanno notificato leordinanze con le misure cautelari, tra arresti domiciliari, obbligo di firma e divieto di esercitare la propria professione.

