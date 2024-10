Ma avete visto quanto è bella la figlia di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti? Somiglia alla mamma: VIDEO (Di martedì 29 ottobre 2024) Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono stati accompagnati dalla figlia Emma, la loro primogenita, sull’ultimo red carpet: i fan sono rimasti ammaliati dalla bellezza della ragazza! Era la prima volta che la figlia della coppia di attori compariva sull’iconico tappeto rosso insieme ai suoi genitori; Luca, padre orgoglioso, ha condiviso un VIDEO di quel momento familiare su Instagram. Nella didascalia del suo VIDEO, Zingaretti ha scritto: “Con occhi lucidi e cuore che batte. Una settimana intensa chiusa con il bel film di Johnny Depp”. Luisa Ranieri e Luca Zingaretti sono soliti presenziare insieme a diversi eventi pubblici; sempre affiatatissimi, infatti, marito e moglie si fanno fotografare complici ed eleganti ogni singola volta. Nelle ultime ore, insieme a loro anche la figlia Emma che ha impreziosito l’occasione. Donnapop.it - Ma avete visto quanto è bella la figlia di Luisa Ranieri e Luca Zingaretti? Somiglia alla mamma: VIDEO Leggi tutta la notizia su Donnapop.it (Di martedì 29 ottobre 2024)sono stati accompagnati dEmma, la loro primogenita, sull’ultimo red carpet: i fan sono rimasti ammaliati dbellezza della ragazza! Era la prima volta che ladella coppia di attori compariva sull’iconico tappeto rosso insieme ai suoi genitori;, padre orgoglioso, ha condiviso undi quel momento familiare su Instagram. Nella didascalia del suoha scritto: “Con occhi lucidi e cuore che batte. Una settimana intensa chiusa con il bel film di Johnny Depp”.sono soliti presenziare insieme a diversi eventi pubblici; sempre affiatatissimi, infatti, marito e moglie si fanno fotografare complici ed eleganti ogni singola volta. Nelle ultime ore, insieme a loro anche laEmma che ha impreziosito l’occasione.

Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, solitamente apprezzati sul tappeto rosso per la loro complicità e gentilezza, hanno recentemente portato con sé una gradita sorpresa alla Festa del Cinema di Roma: la loro figlia Emma, di 13 anni, ha debuttato al ...

Luisa Ranieri e la figlia Emma Zingaretti hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, con un look coordinato all'insegna del nero.Continua a leggere

