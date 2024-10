Libano, otto caschi blu austriaci dell’Unifil lievemente feriti in un attacco missilistico (Di martedì 29 ottobre 2024) otto soldati austriaci appartenenti alla forza di pace delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) sono rimasti feriti in modo lieve dall’esplosione di un razzo nei pressi di Camp Naqoura, quartier generale della missione di peacekeeping, che si trova a breve distanza dal confine israeliano. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Vienna. Base Unifil (Getty Images).«Condanniamo questo attacco nei termini più forti possibili e chiediamo che venga indagato immediatamente», ha affermato il ministero in una nota, precisando che nessuno dei caschi blu ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Veicolo Unifil (Getty Images).Articolo completo: Libano, otto caschi blu austriaci dell’Unifil lievemente feriti in un attacco missilistico dal blog Lettera43 Lettera43.it - Libano, otto caschi blu austriaci dell’Unifil lievemente feriti in un attacco missilistico Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024)soldatiappartenenti alla forza di pace delle Nazioni Unite in(Unifil) sono rimastiin modo lieve dall’esplosione di un razzo nei pressi di Camp Naqoura, quartier generale della missione di peacekeeping, che si trova a breve distanza dal confine israeliano. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Vienna. Base Unifil (Getty Images).«Condanniamo questonei termini più forti possibili e chiediamo che venga indagato immediatamente», ha affermato il ministero in una nota, precisando che nessuno deiblu ha avuto bisogno di cure mediche urgenti. Veicolo Unifil (Getty Images).Articolo completo:bluin undal blog Lettera43

