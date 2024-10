Ilrestodelcarlino.it - "Le batoste fanno bene, è uscita la personalità"

(Di martedì 29 ottobre 2024) La vittoria ottenuta nel derby contro la Recanatese è stata una vera e propria boccata d’ossigeno per l’Ancona, che dopo tre sconfitte consecutive è tornata a muovere la classifica, ma a riacquistare soprattutto una fiducia e un morale che sembravano sotto i tacchi dopo dopo le ultime prestazioni. A fare il quadro della situazione in casa dorica è il direttore generale Francesco Ancarani, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria di domenica sui leopardiani: "Credo che una squadra che esca dal campo con questo risultato, abbia dissipato ogni dubbio circa una presunta mancanza di. Questo è un gruppo giovane, che fa parte di una squadra nata ad inizio agosto e che si sta amalgamando, sia da un punto di vista tattico che caratteriale.