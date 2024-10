Quotidiano.net - La madre di Aurora dopo il fermo, 'i nostri sospetti confermati'

(Di martedì 29 ottobre 2024) Alla notizia deldisposto ieri pomeriggio per il fidanzato 15enne di, la 13enne precipitata dall'ottavo piano del palazzo in cui abitava a Piacenza la mattina del 25 ottobre, la famiglia della vittima "si è sentita sollevata". Lo ha spiegato l'avvocata Lorenza Dordoni, che assiste ladella ragazzina morta. Nei giorni scorsi la sorella 22enne diaveva lanciato varie accuse sui social, spiegando che non credeva al suicidio o all'incidente per la caduta dal balcone. "Laha pianto - ha detto l'avvocata - e ha detto che ora iche aveva, oggi li considera una conferma". In attesa dell'autopsia, dall'esame esterno sul cadavere disarebbe emerso un importante trauma cranico, che dovrà essere analizzato per comprendere se sia compatibile con gli effetti della caduta o se possa essere legato ad altre cause, come un trauma precedente.