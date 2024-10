Biccy.it - Jasmine Carrisi ha avuto un flirt con David, figlio di Madonna: le parole di Albano

(Di martedì 29 ottobre 2024)avrebbeun, mai consumato, conBanda Ciccone,di. Il 19enne, infatti, avrebbe conosciuto la figlia die Loredana Lecciso quando si trovava in Puglia per il compleanno della madre, evento a cui lui ha partecipato in qualità di ospite canterino. Era il 2023. Un fatto raccontato anche daa Estate in Diretta omettendo però ilcon. “Papà mi ha portato spesso con sé. Un’esperienza in particolare che ricordo con affetto? La prima che mi viene in mente è recente, lui ha cantato alla festa di, era il suo compleanno e ha cantato anche l’Ave Mariao. Non è mica una cosa da poco. Com’è stato? Pazzesco a dire poco. Se ho parlato con lei? No, devo dire la verità, lei era molto sulle sue e non abbiamo parlato. Ma questo ci sta ed è normale, come si dice ‘ma chi ti credi di essere?’.