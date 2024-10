Investe un bambino di 3 anni davanti alla e scappa a cena dalla cognata: 58enne arrestato a Roma (Di martedì 29 ottobre 2024) Un bambino di tre anni è stato investito mentre giocava con alcuni amichetti davanti alla chiesa evangelica di via Biordo Michelotti nel quartiere Prenestino, a Roma. L’automobilista coinvolto, un uomo di 58 anni di origine cinese e titolare di un negozio nella capitale, è sceso dall’auto dopo l’incidente, vedendo che nessuno aveva osservato la scena è risalito a bordo ed è fuggito, lasciando il bambino a terra con una grave ferita alla testa e in stato di incoscienza. È stato arrestato poche ore dopo dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Stradale, che lo hanno rintracciato mentre cenava a casa della cognata come se nulla fosse. Il bambino, in condizioni critiche e prognosi riservata, è ricoverato all’ospedale bambino Gesù . L’episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto nella mattinata di domenica 27 ottobre. Ilfattoquotidiano.it - Investe un bambino di 3 anni davanti alla e scappa a cena dalla cognata: 58enne arrestato a Roma Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Undi treè stato investito mentre giocava con alcuni amichettichiesa evangelica di via Biordo Michelotti nel quartiere Prenestino, a. L’automobilista coinvolto, un uomo di 58di origine cinese e titolare di un negozio nella capitale, è sceso dall’auto dopo l’incidente, vedendo che nessuno aveva osservato la sè risalito a bordo ed è fuggito, lasciando ila terra con una grave feritatesta e in stato di incoscienza. È statopoche ore dopo dagli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Stradale, che lo hanno rintracciato mentreva a casa dellacome se nulla fosse. Il, in condizioni critiche e prognosi riservata, è ricoverato all’ospedaleGesù . L’episodio, riportato da Il Messaggero, è avvenuto nella mattinata di domenica 27 ottobre.

