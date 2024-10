Inter, una volta era un’impresa segnarti! Un dato è allarmante – CdS (Di martedì 29 ottobre 2024) L’Inter ha incassato ben tredici gol in queste prime nove giornate di campionato, lo scorso anno erano solamente cinque. Da bunker invalicabile, oggi la squadra di Simone Inzaghi è iper-vulnerabile. Tra tutti allarma un dato. VULNERABILE – C’era un volta il bunker, titola stamani il Corriere dello Sport. E fa ovviamente riferimento alla difesa dell’Inter. I nerazzurri, con i quattro gol subiti dalla Juventus nel derby d’Italia, sono arrivati a quota 13 gol al passivo dopo appena nove giornate di campionato. Una marea. Basti pensare, che lo scorso anno, a questo punto della stagione, erano solamente cinque. E per arrivare a 13 si dovette addirittura aspettare la ventisettesima giornata. Contro i bianconeri, l’Inter ha fatto palesare tutte le lacune del suo sistema difensivo: da errori individuali a quelli di reparto. Inter-news.it - Inter, una volta era un’impresa segnarti! Un dato è allarmante – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’ha incassato ben tredici gol in queste prime nove giornate di campionato, lo scorso anno erano solamente cinque. Da bunker invalicabile, oggi la squadra di Simone Inzaghi è iper-vulnerabile. Tra tutti allarma un. VULNERABILE – C’era unil bunker, titola stamani il Corriere dello Sport. E fa ovviamente riferimento alla difesa dell’. I nerazzurri, con i quattro gol subiti dalla Juventus nel derby d’Italia, sono arrivati a quota 13 gol al passivo dopo appena nove giornate di campionato. Una marea. Basti pensare, che lo scorso anno, a questo punto della stagione, erano solamente cinque. E per arrivare a 13 si dovette addirittura aspettare la ventisettesima giornata. Contro i bianconeri, l’ha fatto palesare tutte le lacune del suo sistema difensivo: da errori individuali a quelli di reparto.

