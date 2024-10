Inter, faccia a faccia tra staff e squadra. I cambi di formazione in vista di Empoli: Zielinski ancora play (Di martedì 29 ottobre 2024) In mattinata un lungo faccia a faccia tra staff e squadra per analizzare l`ultima sfida contro la Juventus, prendendo in esame sia le cose che Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 29 ottobre 2024) In mattinata un lungotraper analizzare l`ultima sfida contro la Juventus, prendendo in esame sia le cose che

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Inter, faccia a faccia tra staff e squadra. I cambi di formazione in vista di Empoli: Zielinski ancora play

(calciomercato.com)

In mattinata un lungo faccia a faccia tra staff e squadra per analizzare l`ultima sfida contro la Juventus, prendendo in esame sia le cose che hanno funzionato.

Cassano: “Inter superficiale, ha buttato nel cesso altri 2 punti. Dietro fa fatica”

(fcinter1908.it)

L'ex attaccante critica i nerazzurri, reduci dal pareggio per 4-4 contro la Juventus dopo essere stata avanti 4-2 ...

Inchiesta ultrà, la Procura: «L'Inter di fatto finanziava i capi della curva infiltrati nel club». Il faccia a faccia con Lukaku a Salerno

(leggo.it)

Altra «plateale protesta» legata ai biglietti è avvenuta il 26 aprile dell'anno scorso, annotano gli inquirenti, poco prima di Juventus-Inter con la rimozione dell'«enorme striscione Curva ...

Inchiesta ultrà, la Procura: «L'Inter di fatto finanziava i capi della curva infiltrati nel club». Il faccia a faccia con Lukaku a Salerno

(leggo.it)

I vertici della curva Nord «hanno fatto ricorso ad ogni strumento», creando ... ha portato a 19 arresti tra gli esponenti ultras di Inter e Milan. Nel sostenere ciò, tra l'altro, i pubblici ...