Il comandante dei Carabinieri saluta Napoli: “Città di allegria e malinconia. Mi mancherà” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il generale Enrico Scandone lascia Napoli dopo tre anni alla guida del Comando Provinciale; andrà a guidare la Legione Emilia Romagna. Fanpage.it - Il comandante dei Carabinieri saluta Napoli: “Città di allegria e malinconia. Mi mancherà” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il generale Enrico Scandone lasciadopo tre anni alla guida del Comando Provinciale; andrà a guidare la Legione Emilia Romagna.

Il generale Scandone lascia il comando dei carabinieri di Napoli: Il bilancio di 3 anni al timone

Il Generale Scandone lascia il comando Provinciale di Napoli, rivestirà il ruolo di Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna. Il bilancio di 3 anni al timone. Prevenzione, la parola ...

Il comandante della Ogaden in visita alla caserma Porrrani

Il generale Minicucci ha incontrato il colonnello Saccone e i carabinieri teramani TERAMO – Il Comandante interregionale carabinieri ‘Ogaden’ di Napoli, il generale di Corpo d’armata Marco Minicucci, ...

Il Comandante della Legione Carabinieri incontra i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata

TORRE ANNUNZIATA - Questa mattina il Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala si è recato in visita presso ...

Torre Annunziata - Il Comandante della Legione Carabinieri Campania incontra i Carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata e la magistratura oplontina

tenutosi non solo in presenza di una rappresentanza di militari della sede ma anche con diversi Carabinieri dei comandi periferici distribuiti su tutto il territorio a sud di Napoli, il Generale ...