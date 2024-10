Lanazione.it - Il calendario di Festasaggia si anima con i colori e i sapori dell’autunno

(Di martedì 29 ottobre 2024) Arezzo, 29 ottobre 2024 – Castagno d’Andrea - San Godenzo; Raggiolo - Ortignano Raggiolo; Montemignaio; Faltona - Talla; e Cetica - Castel San Niccolò, accoglieranno un riccodi iniziative. Visitando queste suggestive località, sarà possibile non solo scoprire ilegati alla tradizione della castagna e dei suoi derivati, ma effettuare anche passeggiate nei boschi e nei borghi, visite all’Ecomuseo, partecipare a dimostrazioni e degustazioni, mostre mercato delle produzioni locali. Le feste paesane, quindi, non solo come momenti di socializzazione e accoglienza, ma anche come occasioni concrete per salvaguardare i valori e l’del territorio condividendoli con gli ospiti esterni.