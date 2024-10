Helena e Javier scoprono che è scoppiata la passione tra Lorenzo e Shaila (e reagiscono male) (Di martedì 29 ottobre 2024) Helena Prestes e Javier Martinez hanno scoperto dei baci tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Le loro reazioni L'articolo Helena e Javier scoprono che è scoppiata la passione tra Lorenzo e Shaila (e reagiscono male) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Helena e Javier scoprono che è scoppiata la passione tra Lorenzo e Shaila (e reagiscono male) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di martedì 29 ottobre 2024)Prestes eMartinez hanno scoperto dei baci traGatta eSpolverato. Le loro reazioni L'articoloche èlatra(e) proviene da Novella 2000.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF - Lorenzo e Shaila «clown» : Helena Prestes e Javier Martinez da applausi!

(Tvpertutti.it)

Helena Prestes e Lorenzo Spolverato hanno avuto modo di confrontarsi durante la diretta del Grande Fratello di lunedì 28 ottobre 2024. Fin dall'inizio della sua partecipazione, Helena ha mostrato un interesse profondo per Lorenzo, rivelando nel ...

Grande Fratello - tutta la verità di Lorenzo e Shaila : la reazione di Helena e Javier

(361magazine.com)

Grande Fratello, il chiarimento definitivo tra Lorenzo, Shaila, Helena e Javier: la modella e il pallavolista scoprono cosa cos’è accaduto in Spagna Grande Fratello, Shaila e Lorenzo ritornano in Casa dopo con una clip viene mostrato ai coinquilini ...

Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

(msn.com)

Questa sera, lunedì 28 ottobre, andrà in onda su Canale 5 la decima puntata della diciottesima edizione del reality. Ecco che cosa ci aspetta ...

Grande Fratello, Lorenzo vicino a Shaila e Helena esplode: "Mi hai persa". Poi il pianto disperato

(libero.it)

Nel corso della diretta, Shaila Gatta e Javier sono stai presentati come ... ha quindi chiuso la conversazione dicendo ad Helena, in malo modo, di andare a dormire. Una volta in camera Helena è ...

Grande Fratello: la tensione cresce con il rientro di Javier, Shaila, Lorenzo e Helena

(ecodelcinema.com)

Stasera al Grande Fratello, il rientro di Shaila e Lorenzo promette tensioni e rivelazioni sorprendenti, mentre Javier esprime dubbi sulla loro eliminazione. I fan attendono emozioni forti.

Lorenzo e Shaila al GF spagnolo negano i flirt con Javier e Helena e scatta il bacio!

(tuttosulgossip.it)

Lorenzo e Shaila sempre più vicini al GF spagnolo e un bacio rubato lascia tuttisenza parole: ecco cosa è accaduto e cosa hanno raccontato i gieffini!