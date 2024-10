Grande Fratello, Shaila choc durante la pubblicità: “Altro che Lorenzo, cosa vuoi davvero” (Di martedì 29 ottobre 2024) “No vabbè, sentite che dice”. Grande Fratello, Shaila sbrocca durante la pubblicità: tutti sentono le sue parole e scoppia la polemica. Il duro sfogo, se proprio così vogliamo chiamarlo, arriva durante e dopo il confronto di lei e Lorenzo con, rispettivamente, Javier ed Helena Prestes. Se da una parte quest’ultima è stata più esplosiva, Javier non si è scomposto minimamente e ha spiegato che da questo momento in po’, per lui, Shaila non c’è più in quella casa. Le parole durissime arrivano dopo le immagini del Gran Hermano spagnolo in cui Shaila e Lorenzo ci hanno dato dentro alla Grande. >> “Fr***”. Grande Fratello, Shaila nei guai: offese choc in casa. Pubblico e concorrenti indignati: “Adesso fuori” Proprio l’ex velina dice all’ex fiamma: “Certamente mi dispiace per Javier. Però io ho seguito quello che ha detto il mio cuore. Ho represso le mie emozioni a lungo. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 29 ottobre 2024) “No vabbè, sentite che dice”.sbroccala: tutti sentono le sue parole e scoppia la polemica. Il duro sfogo, se proprio così vogliamo chiamarlo, arrivae dopo il confronto di lei econ, rispettivamente, Javier ed Helena Prestes. Se da una parte quest’ultima è stata più esplosiva, Javier non si è scomposto minimamente e ha spiegato che da questo momento in po’, per lui,non c’è più in quella casa. Le parole durissime arrivano dopo le immagini del Gran Hermano spagnolo in cuici hanno dato dentro alla. >> “Fr***”.nei guai: offesein casa. Pubblico e concorrenti indignati: “Adesso fuori” Proprio l’ex velina dice all’ex fiamma: “Certamente mi dispiace per Javier. Però io ho seguito quello che ha detto il mio cuore. Ho represso le mie emozioni a lungo.

