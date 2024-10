Giornata mondiale dell'ictus: i cibi che fanno male al cervello (Di martedì 29 ottobre 2024) La prevenzione comincia a tavola. Un recente studio ha dimostrato la pericolosità di una dieta ricca di determinati alimenti Ilgiornale.it - Giornata mondiale dell'ictus: i cibi che fanno male al cervello Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 29 ottobre 2024) La prevenzione comincia a tavola. Un recente studio ha dimostrato la pericolosità di una dieta ricca di determinati alimenti

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In occasione della Giornata Mondiale dell’ictus scopriamo i numeri della malattia e i disturbi neurologici invalidanti che ne conseguono per i quali è indispensabile la tempestività

(Iodonna.it)

L’ictus in Italia è la seconda causa di morte dopo le malattie ischemiche del cuore. I dati della SIIA Società Italiana Ipertensione Arteriosa parlano chiaro: è responsabile del 9-10% di tutti i decessi e rappresenta la prima causa di invalidità. ...

Giornata mondiale del risparmio - italiani in prima fila

(Tv2000.it)

Si celebra oggi la 100a edizione della giornata mondiale del risparmio. Una propensione che in Italia si conferma forte. Servizio di Caterina Dall’Olio The post Giornata mondiale del risparmio, italiani in prima fila first appeared on TG2000.

Giornata mondiale dell'ictus, gli esperti: ecco i cibi che fanno male al cervello

(ilgiornale.it)

La prevenzione comincia a tavola. Un recente studio ha dimostrato la pericolosità di una dieta ricca di determinati alimenti ...

Giornata Mondiale dell’Ictus, cosa dicono le nuove linee guida per la prevenzione

(repubblica.it)

Attenzione alle diseguaglianze sociali. E alla differenza di genere. Ricordando sempre i classici fattori di rischio. E se compaiono segnali d’allarme, ...

Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale: l’importanza di riconoscere i sintomi e del gioco di squadra

(sanita24.ilsole24ore.com)

Dalle persone colpite da ictus che lavorano ogni giorno per riprendere in mano la propria vita ai caregiver che li assistono e li supportano, dai team sanitari che corrono contro il tempo per ...

Giornata mondiale contro l’ictus: le nuove linee guida per la prevenzione

(tg24.sky.it)

Stili di vita sani, come un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare e controlli medici, sono essenziali per prevenire l’ictus. Le nuove linee guida dell’American stroke association, aggior ...