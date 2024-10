Lapresse.it - Georgia, commissione elettorale annuncia il riconteggio dei voti nel 14% dei seggi

(Di martedì 29 ottobre 2024) Lacentrale dellahato ildeiin circa il 14% deielettorali, dopo che i partiti di opposizione hanno denunciato brogli nelle elezioni parlamentari del fine settimana. “Le Commissioni elettorali distrettuali (DEC) condurranno undelle schede elettorali da cinqueelettorali selezionati casualmente in ciascuna circoscrizione”, ha affermato lain una nota sul suo sito web, come riportano i media locali. La protesta di piazza L’annuncio deldeiarriva dopo la manifestazione di protesta contro i brogli indetta dalla presidente Salome Zurabishvili e andata in scena lunedì sera, 28 ottobre, a Tbilisi.