Fritz qualificato per le Atp Finals 2024 | seconda partecipazione per lui

(Di martedì 29 ottobre 2024) Taylorè ufficialmentealle Nitto Atpdi Torino. In seguito agli ultimi risultati del Masters 1000 di Parigi-Bercy, lo statunitense chiuderà infatti matematicamente tra i primi otto del ranking Atp, e per lui si aprono così nuovamente le porte del Masters. Si tratta dellaapparizione per il californiano, che nel 2022 superò il girone battendo Nadal e Auger-Aliassime, prima di essere eliminato in semifinale da Djokovic. Sono dunque cinque i qualificati: oltre aerano già sicuri Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Daniil Medvedev. Per gli altri tre posti rimangono in corsa Novak Djokovic, assente a Bercy, Andrej Rublev, già eliminato, Alex de Minaur e Grigor Dimitrov, ancora in corsa entrambi.