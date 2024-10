Frankenstein Junior, tutti gli attori del film cult (Di martedì 29 ottobre 2024) Per i suoi cinquant'anni, Nexo Digital riporta la pellicola comica di culto di Mel Brooks al cinema, e noi cogliamo l'occasione per ricordarne lo strepitoso cast Wired.it - Frankenstein Junior, tutti gli attori del film cult Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Per i suoi cinquant'anni, Nexo Digital riporta la pellicola comica dio di Mel Brooks al cinema, e noi cogliamo l'occasione per ricordarne lo strepitoso cast

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Frankenstein Junior - 50 anni della parodia migliore di Mel Brooks (e del cinema americano)

(Movieplayer.it)

Non solo il culmine della poetica di Mel Brooks, ma anche la parodia migliore del cinema statunitense. L'esempio massimo in cui il linguaggio demenziale diventa quello ideale per ridere. Facendo i seri. Dicesi spoof movies (o film parodistici) quel ...

Dal nuovo film di Paolo Sorrentino ai 50 anni di "Frankenstein Junior" : torna il Cinema a Palazzo Vecchio

(Ravennatoday.it)

Prenderà il via martedì 22 ottobre, con dieci giorni d’anticipo rispetto allo scorso anno, la rassegna “Cinema Palazzo Vecchio”, giunta alla dodicesima edizione. Torna così a Bagnacavallo, a poco più di un mese dalla chiusura dell’arena estiva, il ...

Frankenstein Junior, 50 anni della parodia migliore di Mel Brooks (e del cinema americano)

(msn.com)

A 50 anni dalla sua uscita, Frankenstein Junior non è solo il culmine della poetica di Mel Brooks, ma anche la parodia migliore del cinema statunitense. L'esempio principale in cui il linguaggio demen ...

Frankenstein Junior: un libro per celebrare i 50 anni del film

(eroicafenice.com)

Frankenstein Junior, memorie dal set e altre quisquilie, il "nuovo" volume di Sagoma Editore che celebra i 50 anni del film di Mel Brooks ...

Siete pronti? Il film cult “Frankenstein Junior” torna al cinema due giorni e in versione 4k

(style.corriere.it)

Pochi film sono così spesso citati come Frankenstein Junior. Un vero e proprio cult. Che quest'anno festeggia i 50 anni. E torna nei cinema per due giorni: oggi 29 e domani 30 ottobre. Era il 1974, ...

I film parodistici: la risata che deforma il grande cinema, da Mel Brooks a Frankenstein Junior

(ecodelcinema.com)

L'articolo esplora l'evoluzione delle spoof movies, evidenziando il contributo di Mel Brooks e il suo capolavoro "Frankenstein Junior" come simboli della parodia cinematografica e del postmodernismo.