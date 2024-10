Formazioni ufficiali Italia-Spagna amichevole calcio femminile 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ledi, partita valida comedi. Test prestigioso per le Azzurre guidate dal ct Soncin, che torna ad affrontare le iberiche dopo quasi un anno dall’ultima volta. Nel dicembre 2023, infatti, la partita, allora valida per la Nations League, venne vinta proprio dall’per 2-3. Ora, in scena un nuovo appuntamento per testare le condizioni del gruppo Azzurro in vista dei prossimi impegni. Di seguito le scelte degli allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.