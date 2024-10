Entra nel negozio dove lavora la compagna, l’afferra per il collo e la trascina in uno sgabuzzino: arrestato (Di martedì 29 ottobre 2024) Le aggressioni sono avvenute a Monte Olimpino (Como) venerdì 25 ottobre. L'indagato avrebbe ferito la compagna all'interno del negozio dove lavorava. Successivamente, l'avrebbe raggiunta in ospedale dove si sarebbe consumata la seconda aggressione. Il 42enne è stato trasferito nel carcere di Como con l'accusa di lesioni aggravate e minaccia aggravata. Fanpage.it - Entra nel negozio dove lavora la compagna, l’afferra per il collo e la trascina in uno sgabuzzino: arrestato Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le aggressioni sono avvenute a Monte Olimpino (Como) venerdì 25 ottobre. L'indagato avrebbe ferito laall'interno delva. Successivamente, l'avrebbe raggiunta in ospedalesi sarebbe consumata la seconda aggressione. Il 42enne è stato trasferito nel carcere di Como con l'accusa di lesioni aggravate e minaccia aggravata.

