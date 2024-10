Dl Fiscale, arrivano gli emendamenti Anief: più Ata per realizzare i progetti Pnrr, indennità e parità di trattamento per i precari, introduzione del dirigente quadro intermedio (Di martedì 29 ottobre 2024) Anief ha presentato quattro emendamenti al decreto legge Fiscale 155/24 in via di conversione in legge. L'obiettivo è affrontare le criticità del sistema scolastico, investendo in risorse umane e garantendo condizioni di lavoro più eque. L'articolo Dl Fiscale, arrivano gli emendamenti Anief: più Ata per realizzare i progetti Pnrr, indennità e parità di trattamento per i precari, introduzione del dirigente quadro intermedio . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 29 ottobre 2024)ha presentato quattroal decreto legge155/24 in via di conversione in legge. L'obiettivo è affrontare le criticità del sistema scolastico, investendo in risorse umane e garantendo condizioni di lavoro più eque. L'articolo Dlgli: più Ata perdiper idel

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: DlgliAnief: più Ata per realizzare i progetti Pnrr, indennità e parità di trattamento per i precari, introduzione del dirigente quadro intermedio; Approvata la sanatorianel Decreto Omnibus: pagamenti veloci per il Pnrr; Dl omnibus, al Senato ok alla fiducia con 98 sì - ItaliaOggi.it; Testo definitivo del Dl “Anticipi”, le novità in sede di conversione; Dl Omnibus, Camera vota la fiducia: in tarda serata il via libera definitivo; DL Omnibus, tutti gliapprovati; Leggi >>>

Dl fisco: emendamenti in commissione Senato entro 6 novembre

(ansa.it)

La commissione Bilancio del Senato ha fissato la data di mercoledì 6 novembre, alle ore 10, come termine per presentare gli emendamenti al decreto fiscale. (ANSA) ...

Partite Iva, la sanatoria fiscale: per aderire si parte da 5mila euro. Come funziona

(informazione.it)

Un versamento minimo di 5 mila euro. Tanto dovranno versare le Partite Iva, i commercianti e i professionisti che aderiranno al concordato biennale, per chiudere definitivamente tutti i conti con il F ...

Approvata la sanatoria fiscale nel Decreto Omnibus: pagamenti veloci per il Pnrr

(ilsole24ore.com)

Il correttivo al decreto Omnibus (Dl 113/2024 ... mentre la parte residua di circa 842 milioni arrivano dal fondo per l’attuazione della delega fiscale e quindi ne vanno a ridurre la ...

La settimana. Manovra, Dl Fiscale e antibioticoresistenza

(quotidianosanita.it)

Entra nel vivo l’esame degli emendamenti alla Legge di Bilancio in commissione al Senato. Il Dl Fiscale sbarca in Aula alla Camera, prosegue in Affari sociali l’esame delle risoluzioni per ...