David Fincher sta sviluppando un nuovo spin-off di Squid Game ampliando l’universo della serie Netflix

(Di martedì 29 ottobre 2024) una nuovadiin lingua inglese è in lavorazione in casa Netlix, conche si occuperà di svilupparla. Sebbene i dettagli siano vaghi, da diversi mesi si stanno diffondendo voci su cosa potrebbe farein futuro. Gli addetti ai lavori affermano che laè probabilmente il progetto a cuidedicherà il suo tempo nel 2025. Ciò segnerebbe la primaderivata dasceneggiata, sebbene non sia la prima estensione delper il blockbuster di; c’è anche lanon sceneggiata: The Challenge, che è stata rinnovata per una seconda stagione, insieme a un franchise di videogiochi. Ladisegnerebbe la primasceneggiata in lingua inglese, unendosi al thriller originale in lingua coreana di Hwang Dong-hyuk.