Ilgiorno.it - Così le cyber spie puntavano agli oligarchi russi. Nel mirino il socio di Roman Abramovic e il magnate vicino a Briatore

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Milano – Le ricerche del network dellesi era allargata all’estero, dove la piattaforma Beyond, aggregatore di informazioni, era collegata a due server centrali, uno situato a Londra e l’altro in Lituania. È Nunzio Samuele Calamucci, mente tecnologica del gruppo, che, intercettato diceva: “Ho fatto delle unità di back-up, una nella sede di Londra che abbiamo e un altro in Lituania”. Le ultime indagini hanno poi accertato che a Londra era stata costituita una società “clone” di quella milanese, ossia la Equalize Ltd. Il piano era quello di dossierare facoltosi stranieri con interessi economici in Italia, in particolare cittadini, tra cui un “noto oligarca”.