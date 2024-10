“Correndo senza frontiere – Tutti insieme”: iscrizioni ancora aperte, ma per pochi giorni (Di martedì 29 ottobre 2024) Si avvicina l’appuntamento con la “Esselunga Maratona di Ravenna” e, al suo interno, con l’iniziativa “Correndo senza frontiere – Tutti insieme”. Domenica 10 novembre, in concomitanza con la 42 km ravennate, si terrà questa manifestazione ludico-motoria non competitiva della lunghezza di 3,2 km Ravennatoday.it - “Correndo senza frontiere – Tutti insieme”: iscrizioni ancora aperte, ma per pochi giorni Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Si avvicina l’appuntamento con la “Esselunga Maratona di Ravenna” e, al suo interno, con l’iniziativa “”. Domenica 10 novembre, in concomitanza con la 42 km ravennate, si terrà questa manifestazione ludico-motoria non competitiva della lunghezza di 3,2 km

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: “insieme”: iscrizioni ancora aperte, ma per pochi giorni; A Milano parte "Trail Runner del Cuore", col supporto di Salomon; Why – Run Milano e Sportalla Milano Marathon;INSIEME; Maratona (e altre corse) di Ravenna; Why – Run Milano, al via «Trail Runner del Cuore»; Leggi >>>

Scadono il 4 novembre le iscrizioni a “Correndo senza frontiere – Tutti insieme”

(ravennawebtv.it)

Si avvicina l’appuntamento con la “Esselunga Maratona di Ravenna” e, al suo interno, con l’iniziativa “Correndo senza frontiere – Tutti insieme”. Domenica 10 novembre, in concomitanza con la 42 km rav ...

Il futuro senza frontiere visto da Marconi

(msn.com)

L’inventore celebrato oggi e domani a Bologna in occasione della consegna del prestigioso premio a lui intitolato. Ospiti internazionali ...

Giardini senza frontiere

(ilsecoloxix.it)

Oltrepassare i confini passeggiando tra alberi, aiuole, cultura, architettura, storia. Un’idea, un progetto voluto e finanziato dall’Unione europea per ...

Medici senza Frontiere, 'nel nord di Gaza è una catastrofe'

(ansa.it)

Non riusciamo a raggiungere i feriti in strada": è la testimonianza del dottor Mohammed Obeid, chirurgo ortopedico di Medici senza frontiere ... Chiediamo a tutti i Paesi di chiedere la fine ...